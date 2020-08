Romina Carrisi toglie il costume e mette in imbarazzo papà Al Bano – FOTO

View this post on Instagram

• (𝘙𝘰) 𝘔𝘪𝘯𝘢 𝘷𝘢𝘨𝘢𝘯𝘵𝘦 𝙸𝚕 𝚖𝚒𝚘 𝚌𝚞𝚘𝚛𝚎 𝚟𝚊𝚐𝚊 𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚞𝚗𝚊 𝚖𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚎𝚗𝚝𝚛𝚘 𝚍𝚒 𝚖𝚎 𝚎̀ 𝚒𝚗 𝚐𝚘𝚕𝚊 𝚜𝚎 𝚝𝚞 𝚗𝚘𝚗 𝚌𝚑𝚒𝚊𝚖𝚒 𝚜𝚎 𝚌𝚘𝚛𝚛𝚘 𝚟𝚎𝚛𝚜𝚘 𝚒𝚕 𝚝𝚛𝚎𝚗𝚘 𝚍𝚘𝚟𝚎 𝚝𝚞 𝚖𝚒 𝚊𝚜𝚙𝚎𝚝𝚝𝚎𝚛𝚊𝚒. 𝙲𝚊𝚍𝚎 𝚗𝚎𝚕𝚕𝚘 𝚜𝚝𝚘𝚖𝚊𝚌𝚘 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚍𝚘 𝚛𝚎𝚊𝚕𝚒𝚣𝚣𝚘 𝚌𝚑𝚎 𝚝𝚞 𝚖𝚒 𝚖𝚎𝚗𝚝𝚒. 𝙲𝚎 𝚕'𝚑𝚘 𝚒𝚗 𝚖𝚊𝚗𝚘 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚍𝚘 𝚝𝚒 𝚜𝚌𝚛𝚒𝚟𝚘 𝚒 𝚋𝚒𝚐𝚕𝚒𝚎𝚝𝚝𝚒𝚗𝚒 𝚕𝚊 𝚖𝚊𝚝𝚝𝚒𝚗𝚊 𝚙𝚎𝚛 𝚙𝚘𝚒 𝚝𝚘𝚛𝚗𝚊𝚛𝚎 𝚒𝚗 𝚙𝚎𝚝𝚝𝚘 𝚍𝚘𝚟𝚎 𝚋𝚊𝚝𝚝𝚎 𝚊𝚍 𝚞𝚗 𝚛𝚒𝚝𝚖𝚘 𝚍𝚒𝚟𝚎𝚛𝚜𝚘 𝚍𝚊 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚍𝚘 𝚝𝚞 𝚑𝚊𝚒 𝚒𝚗𝚒𝚣𝚒𝚊𝚝𝚘 𝚊 𝚜𝚘𝚛𝚛𝚒𝚍𝚎𝚛𝚖𝚒. 𝐑𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐢𝐬𝐢 💖 #rominacarrisi #rominacarrisipower #rominacarrisifanpage #bellezza #beautiful #smile #occhismeraldo #sesolofossimoaltrove