Romina Jr Carrisi Power choc: “Ho lavorato in uno strip club”

Trapelano delle sconcertanti verità sulla figlia di Al Bano e di Romina Power. Ecco cos’ha rivelato ai microfoni dei giornalisti.

Conosciamo tutti Romina Carrisi, la bellissima figlia di Albano Carrisi e di Romina Power.

Di recente la donna ha rivelato delle incredibili verità sulla sua vita e in particolare sul suo trasferimento in America, che l’ha cambiata profondamente.

Continuate a leggere per scoprire di più sulla giovane figlia d’arte!

Le confessioni sul viaggio in America

“Me ne sono andata in America a studiare. Volevo scendere dalle montagne russe, smettere di far parte di un film corale per il quale non avevo fatto nemmeno il provino.”

Con queste parole, Romina Carrisi si confessa per la prima volta. E poi prosegue:

“Ho capito che l’attenzione morbosa non è un forma d’amore, soprattutto quando il pubblico di terze persone veniva e mi giudicava, mentre io crescevo e mi sentivo sola. Ho studiato quattro anni a Los Angeles recitazione, improvvisazione e scrittura. Sono andata per studiare e preparami e ho capito che mi piace di più stare dall’altra parte delle telecamere: ho fatto anche l’attrice e mi piace stare in scena ma ho compreso che cercavo dei ruoli soprattutto per nascondermi. Oggi, anche grazie alla psicoanalisi, ho trovato la mia dimensione: più che celarmi dentro un personaggio, voglio essere libera di esprimere me stessa.”

“Ho lavorato in uno strip club”, la rivelazione choc

Al racconto della sua esperienza americana seguono le dichiarazioni choc di Romina Carrisi, che ha confessato di aver lavorato in uno strip club!

“Semplicemente avevo bisogno di provare esperienze nuove, di tuffarmi in un mondo completamente sconosciuto. Ho osservato molto, mi sono divertita, ho fatto incontri assurdi”.

C’è chi la critica per questa scelta e chi invece non può fare altro che stimarla per essersi messa in gioco!