Senza intimo prova a coprirsi con le mani, Romina Carrisi provoca i fan con uno scatto bollente in quarantena

Romina Carrisi ha incendiato i social con il suo ultimo scatto pubblicato su Instagram. La figlia di Al Bano tenta di corprire il seno con le mani, ma queste non coprono abbastanza

Romina Carrisi è la più piccola delle figlie di Al Bano Carrisi nate dalla relazione con la cantante statunitense Romina Power.

La figlia del Cantante di Cellino San Marco, è molto amata dal pubblico, per il suo essere semplice, ironica e divertente. Molto seguita anche sui social vanta quasi 1 Milione di follower.

Attiva su Instagram, nell’ultimo periodo come molti volti noti dello spettacolo sta video-documentando la sua quarantena, essendo attualmente bloccata ad Ibiza in quarantena, non essendo riuscita a rientrare in tempo in Italia.

Ma la bella Carrisi non si è fatta sovrastare certamente dallo sconforto. Poche ore fa è finita sotto i riflettori per uno scatto dalle sfumature piccanti. Scopriamo di più.

Le mani non coprono abbastanza, Romina Carrisi incendia i social

La bella quartogenita di Romina Power, ha in queste ore innalzato la temperatura sui socia.

Come già accennato la giovane è bloccata in quarantena ad Ibiza, e spera di poter far presto rientro in Italia per riabbracciare i suoi cari.

Per ammazzare il tempo, la bella Carrisi ha deciso di godere di alcuni momenti di relax dedicandosi alla cura del corpo. Totalmente senza veli e coperta di fanghi, provoca i suoi follower con uno scatto piccante.

Romina Carrisi, tenta di coprire il suo piccolo seno con le mani, stuzzicando le fantasie dei suoi fan.

La foto piccante manda in visibilio i social

La foto in essere ha conquistato subito l’attenzione dei suoi follower su Instagram, ottenendo in pochissimo tempo migliaia di like e commenti che apprezzano la sua bellezza semplice e intrigante:

‘Sei bellissima!! Avevo voglia di vederti!! Metti delle tue foto così mi sento meglio!!’

si legge tra i commenti, e poi:

‘guapissima’

e ancora:

‘Ciao Romina sei bellissima mi mancavi molto sei unica ci tieni tanta compagnia speriamo che questo momento passi. sei il sole per me’

Ecco lo scatto che ha fatto impazzire i fan: