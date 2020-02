Chi è Romina Carrisi Power, la più piccola figlia di Al Bano Carrisi e di Romina Power, con la passione per la fotografia, la scrittura e la recitazione

Scopriamo tutti i segreti di Romina Carrisi Power, dall’infanzia alle passioni fino ad arrivare alla vita privata della piccola di casa Carrisi Power.

Chi è Romina Carrisi Power

La giovane, anche nota come Romina Jr o con il nomignolo di “Uga”, come tutti la chiamano in famiglia, è la quarta figlia della dei cantanti Al Bano Carrisi e Romina Power.

Nasce l’1 giugno del 1987 in una famiglia di artisti, dove manifesta precocemente la voglia di esprimersi attraverso l’arte, in particolare la fotografia.

Intraprende lo studio di questa disciplina, provando a raccontare delle storie attraverso i suoi scatti, ed espone le sue foto in varie mostre tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Un’altra della giovane è quella per la scrittura, in particolare quella in versi: frutto di questo amore è una raccolta di sue poesie.

Romina intraprende anche un percorso per diventare attrice e lascia l’Italia, per trasferirsi a Los Angeles, dove vive con la madre. Lì studia press un’importante scuola di recitazione e affronta diversi provini.

Oggi Romina è vive in Italia, a Cellino San Marco. Nel presente è spesso ospite di talk show e di salotti televisivi.

Vita privata e curiosità

La giovane ha dichiarato più volte di aver sofferto molto, da piccola, per via del divorzio dei genitori.

Aveva solo 12 anni quando i suoi prendevano la triste decisione, avvenuta dopo che Romina Jr. scopre il grande dolore per la scomparsa della sorella maggiore, Ylenia, sparita nel 1993 a New Orleans.

Oggi, invece, le cose vanno meglio e il suo rapporto con i genitori è molto buono.

Per quanto riguarda la vita sentimentale della giovane, sembrerebbe sia fidanzata con un giovane imprenditore edile, di cui però svela il nome.