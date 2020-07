Romina Carrisi, ‘Forte litigio con Al Bano’: dissapori in famiglia per i Carrisi? La verità

Romina Carrisi, ‘Forte litigio con Al Bano’: dissapori in famiglia per i...

L’ultimogenita di Al Bano e Romina Power, Romina Carrisi, ha sempre dimostrato un carattere forte. Ecco cosa fa pensare ad una lite col papà

Secondo i recenti rumors pare che Romina Carrisi Power jr. stia avendo un pesante litigio con il padre Albano. Ma quali sono gli indizi che ci fanno pensare che esista questo contrasto in famiglia? A quanto pare, nulla di tutto questo è realmente avvenuto.

Quindi nessun dissapore tra Al Bano e la figlia Romina, insomma il loro rapporto è solido ed eccellente, ma soprattutto non hanno mai assolutamente litigato.

I piccoli screzi di ogni famiglia

Pare che nessun grande litigio sia avvenuto tra padre e figlia. Non abbiamo nessuna notizia al riguardo, né conferme né smentite. Questo vale sia per il rapporto col padre, sia nei rapporti con la madre che vanno a gonfie vele. Sembrerebbe che per il momento i rapporti in famiglia non dovrebbero avere problemi.

Probabilmente ci saranno stati semplicemente piccoli screzi o differenze d’opinione come avviene in ogni famiglia, anche se non famosa.

I genitori due figure ingombranti

Occorre anche tener conto della pesante eredità e la storia della vita della ragazza. Romina Carrisi Power jr. ha due genitori molto famosi e pertanto ingombranti. Anche senza volerlo, possono caricare di aspettative le spalle della figlia, oppure oscurarne la figura.

Romina jr. pare che sia riuscita ad uscire dall’ombra dei genitori. La donna è riuscita a trovare una sua strada e una sua carriera, creando una sua forte personalità ed una vita che non dipende dalle sue origini.

La ragazza di 33 anni è la quarta figlia della coppia. In una famiglia di artisti, si è scoperta artista a sua volta, prediligendo la carriera di fotografa e poetessa. Attraverso i suoi scatti ha scelto di raccontare i suoi viaggi tra l’Italia e gli Stati Uniti, dove per un periodo ha studiato recitazione. Ora è spesso ospite di programmi televisivi e talk show.