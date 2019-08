Romina Carrisi si toglie i vestiti, lato B in mostra: lo scatto provocante della figlia di Al Bano

Romina Carrisi sensuale in costume, lato B da urlo in mostra: la figlia di Al Bano e la Power conquista il web (FOTO)

L’ultimogenita della coppia formata da Al Bano Carrisi e Romina Power ha condiviso sui social una foto che ha mandato in delirio il popolo del web. Per quale motivo? Romina Carrisi mostra il suo fisico allenato e con un lato B da urlo: ecco la reazione dei suoi fan.

Romina Carrisi conquista i fan

E’ una delle figlie di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: Romina Carrisi. Seguitissima sui social, la giovane 32 enne è una donna determinata e divertente. Come i suoi genitori, ha grande talento: nella vita è una modella, scrittrice, attrice e fotografa. Lo scorso gennaio è apparsa sul piccolo schermo in occasione della trasmissione ’55 passi nel sole’ per celebrale la carriera del suo papà. Un evento molto importante in cui ha dimostrato di essere una persona molto divertente e ironica.

Pochi giorni fa, Romina Carrisi ha condiviso sul suo account IG diversi scatti in costume che ha scatenato i suoi follower. La giovane si mostra in tutta la sua sensualità prima con un bikini rosa e poi con un costume intero nero che mette in risalto le sei forme.

Le foto in costume che hanno fatto impazzire il web

La figlia di Al Bano e Romina è molta attiva sui social e non manca mai di condividere scatti della vita quotidiana con i suoi follower. Mercoledì ha condiviso una serie di IG stories che sono state molto apprezzate dai suoi fan. Nel dettaglio, una di queste ha catturato l’attenzione in quanto Romina mostra il suo Lato B da urlo!

Ecco lo scatto che ha mandato in delirio il popolo del web:

E’ proprio bella come la mamma!