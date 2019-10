Romina fuori di seno, la scollatura troppo profonda: l’inquadratura bollente mentre Al Bano canta sul palco – Foto

L’ultimogenita della coppia formata da Al Bano Carrisi e Romina Power ha condiviso sui social una foto che ha mandato in delirio il popolo del web. Per quale motivo? Il motivo è semplice. Romina Carrisi indossa un abito sensuale ed elegante che mette in mostra più del dovuto: lo scatto diventa virale sul web.

Al Bano, la figlia sensuale sui social

L’ultima figlia della coppia più amata delle scene musicale nazionali ed internazionale continua a stupire i suoi seguaci. Romina Carrisi è una donna giovane, determinata. Dalla mamma e il papà ha ereditato la vena artistica: nella vita è una modella, scrittrice, attrice e fotografa. E’ molto attiva sui social e non manca mai di condividere scatti o clip della sua vita quotidiana. E’ apprezzata per la sua ironia e simpatia.

Non molte ore fa, la figlia di Al Bano e Romina Power ha condiviso uno scatto davvero sensuale. La foto postata sui social mostra una Romina Carrisi un po’ diversa dal solito. La figlia del cantante pugliese ha lasciato intravedere un po’ delle sue forme, mentre evidentemente era in totale relax seduta su un letto o su un comodo divano dietro le quinte del concerto dei suoi genitori. I due sono impegnati per un nuovo tour in giro per il mondo.

IG stories manda in delirio i fan

Dalla mamma ha di sicuro ereditato la bellezza. La giovane si mostra in una versione inedita. La32 enne indossa un bellissimo abito nero molto scollato che mette in risalto le sue forme. Un selfie da capogiro che ha conquistato tutti i suoi follower. Raramente posta selfie, ma questa volta ha voluto mostrare la sua bellezza a 360°.