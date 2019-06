Al Bano, la figlia Romina Carrisi compie gli anni: il bellissimo regalo della mamma commuove il web

Romina Carrisi compie gli anni: il bellissimo regalo della mamma commuove il popolo del web, ecco cosa ha fatto la Power

Oggi l’ultimogenita della coppia Romina Power e Al Bano Carrisi compie gli anni, ecco il gesto dell’artista italo-americana che ha commosso il web.

Il compleanno di Romina Carrisi

L’ultimogenita di una delle coppie più amate del panorama della musica italiana oggi compie 32 anni: Romina Carrisi. Nata a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il 1 giugno del 1987, sotto il segno dei Gemelli. Nonostante la sua giovane età, è una ragazza che ha dimostrato di avere un talento poliedrico. Nella vita è una modella, scrittrice e attrice. Romina è stata anche impegnata in una tournée di cinque mesi ed è anche molto brava con la fotografia. In una intervista a Tgcom24, la figlia di Al Bano ha raccontato che “Stanza” è la sesta mostra fotografica:

“questa è però molto più intima, faccio vedere molto di me, metto a nudo la mia anima”

Ha anche lavorato come cameriera in un night negli Stati Uniti e come commessa in Italia ma ha dovuto lasciare il lavoro pochi giorni dopo perché inevitabilmente tutti la riconoscevano.

Poche ore fa, Romina Power in occasione del compleanno di sua figlia ha deciso di farle una dedica sui social che ha commosso il popolo del web.

La dedica di Romina Power

Oggi è una giornata speciale per la famiglia Carrisi: il compleanno dell’ultima figlia dei due cantanti. Romina Power ha deciso di sorprendere sua figlia con una dedica sul suo account Instagram che ha commosso i numerosi fan che da sempre la seguono. Nel dettaglio, l’artista italo-americana ha condiviso una foto di Romina accompagnata da una dolce dedica:

Piccole donne crescono. Happy birthday my sweetie 🍾🎂💖

Un bellissimo gesto che è stato apprezzato dai fan della cantante.