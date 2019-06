Romina Carrisi ‘Cercasi scambisti’ l’annuncio imbarazzante a Roma, postato dalla figlia di Al Bano

Romina Carrisi ama condividere la sua vita sui social e e anche questa volta non poteva fare a meno di darlo con una storia molto divertente

Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, è riuscita a farsi apprezzare, di recente, grazie al suo innato talento nella recitazione. La bella figlia d’arte però non ha mai nascosto che spesso e volentieri il suo cognome è risultato piuttosto svantaggioso sia in termini di aspettative che di pregiudizi. Adesso però sembra che finalmente l’Italia si sia accorta di lei e del suo vero, genuino e speciale talento. Poche ore fa, la secondogenita della coppia si trovava a Roma quando ha visto un annuncio che ha subito postato.

Romina Carrisi l’annuncio imbarazzante: “Cercasi scambisti”

La figlia di Romina Power e Al Bano, non ha potuto fare a meno di condividere con i fan quello che i suoi occhi hanno scovato ieri per la capitale: un cartellone pubblicitario con una insolita scritta. Il cartellone recitava, infatti:

“Cercasi scambisti”

Tutta l’aria di essere un annuncio imbarazzante, ma in realtà – molto probabilmente- è solo un post pubblicitario che usa queste frasi come provocazioni e per promuovere qualcosa che si cela dietro lo stupore, arma di ‘seduzione di massa’. La storia postata dalla figlia di Al Bano è stata poi cancellato, forse perché Romina ha realizzato di far pubblicità inconsapevole a qualcosa di ancora ignoto. Ovviamente il post l’ha divertita motlo e ha sottolineato che queste cose si vedono solo a Roma.

Romina a Roma: anche mamma è tornata in Italia

Adesso che anche Romina Power la famiglia potrebbe ritrovare una certa armonia. Papà Al Bano, in una recente intervista ha infatti dichiarato di voler una tregua dai battibecchi quotidiani tra le sue ex.

Riusciranno a raggiungere un compromesso Loredana Lecciso e Romina Power? Forse grazie ai figli potrebbe accadere il miracolo tanto atteso da papà Al Bano. I figli di entrambi, infatti, sono molto legati e questo è molto bello e positivo, testimonia ancora una volta la sensibilità e l’intelligenza di tutti loro.