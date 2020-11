Ha partecipato alla quarta edizione di Amici, da allora è cambiata tantissimo. Riesci a riconoscerla oggi? Una valanga di sensualità.

Amici 4 per lei è stato un grande trampolino di lancio, le ha permesso di lavorare anche oltreoceano. Parliamo di Romina Carancini?

Romina è uno dei volti più conosciuti del talent show condotto da Maria De Filippi.

Oggi la ragazza ha 35 anni e ha alle spalle una carriera ricca di soddisfazioni. Andiamo a scoprire come è diventata e cosa fa oggi?

L’esperienza ad Amici di Romina Carancini

Romina ha partecipato alla quarta edizione di Amici. La ragazza entrò come ballerina e, tra i banchi della scuola più famosa del piccolo schermo, conobbe Francesco De Simone con il quale iniziò una storia d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Carancini (@rominacarancini)



La loro relazione durò 10 anni, poi i due si dissero addio. Dopo l’esperienza nel programma, Romina iniziò a lavorare assiduamente in televisione e anche all’estero.

Cosa fa oggi Romina Carancini?

Anche se non vinse il programma, Romina ne entrò a far parte l’anno successivo, come membro della squadra dei ballerini professionisti.

Non solo: prese parte anche ad altri diverse trasmissioni del piccolo schermo, come Ciao Darwin, Quelli che il calcio, Buona Domenica e Colorado.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Carancini (@rominacarancini)



Ha preso parte anche a film: tra questi, Si accettano miracoli e Indovina chi viene a Natale?.

In una intervista a CineBlog, ha raccontato anche la meravigliosa esperienza passata sul set di The Tourist, film con Angelina Jolie e Johnny Depp.

“In The Tourist è stata solo una scena di valzer, un piccolo aneddoto: il regista ha chiesto a me e al mio compagno Francesco di mostrare a Johnny Depp e Angelina Jolie come due ballerini all’inizio di un ballo si dessero la mano“-

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Carancini (@rominacarancini)



Mica poco, potremmo dire: “è solo una stupidaggine che nessun attore forse ricorderebbe ma gli occhi attenti di due attori così importanti, il sorriso di Johnny con un ”thank beautiful” accennato con la testa mi hanno fatto squagliare”.

Oggi Romina ha 35 anni, è diventata mamma di una bambina avuta da Alessandro Rabboni. Oltre alla danza, si occupa anche di make-up e fitness.