Romano Prodi, grave lutto: il pronipote di 18 anni morto dopo un violento incidente

Grave lutto per l’ex Presidente del Consiglio, Romano Prodi: il pronipote Matteo è morto dopo un grave incidente in bici.

Incidente in bici

Era in sella alla sua bici, quando un’auto l’ha sbalzato a terra e per Matteo Prodi non c’è stato nulla da fare. Quella del ciclismo era una passione che aveva da sempre condiviso con il prozio, l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi.

Come riporta anche La Repubblica, Matteo, 18 anni appena, stava pedalando in sella alla sua bici sui colli di Bologna, quando si è scontrato con un’auto che procedeva nel senso opposto di marcia.

L’auto che lo ha travolto è una Toyota Yaris, alla cui guida c’era un 74enne, sottoposto all’alcoltest, che ha dato esito negativo. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la bicicletta della vittima e la vettura, per provare a far luce sulla dinamica e le eventuali responsabilità dell’incidente costato la vita al ragazzo.

Trasferito d’urgenza nel pomeriggio di ieri all’ospedale di Bologna, Matteo Prodi è morto in serata per le gravi ferite riportate nel tragico impatto.

Chi era Matteo Prodi?

Matteo Prodi era il più grande di sei fratelli e viveva con la famiglia proprio nella città di Bologna. Iscritto all’ultimo anno del liceo Fermi di Bologna, aveva già superato il primo test per entrare alla Facoltà d’ingegneria.

Pronipote di Romano Prodi, suo nonno è Vittorio Prodi, ex Presidente della Provincia di Bologna.

Matteo frequentava l’Azione Cattolica della città ed il gruppo parrocchiale.

“Un ragazzo gioioso e mite, che sapeva stare con tutti”

è così che l’ha ricordato don Mario Fini, sacerdote della parrocchia frequentata da Matteo. Era stato proprio il sacerdote a dargli l’estrema unzione nel pomeriggio di ieri, quando era ormai chiaro che le condizioni del 18enne fossero disperate.

La famiglia del ragazzo ha autorizzato l’espianto degli organi.