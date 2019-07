Roma, rifiuti per strada e discariche: “I termini non sono stati rispettati”

La situazione a Roma sui rifiuti sembra essere stata presa sul serio ma i termini non riescono comunque ad essere rispettati. Vediamo il dettaglio

La questione di Roma e dei rifiuti è annosa, tanto che ci sono stati dei limiti sulla raccolta da rispettare. Come sta andando sino ad oggi?

La raccolta della spazzatura nella Capitale

Come si evince sul Messaggero, sembra che la Capitale possa vedere finalmente risolta la questione spazzatura anche se ci sono ancora molti dubbi a riguardo.

L’ordinanza regionale del 5 luglio ha chiesto direttamente agli impianti della Regione Lazio di aumentare il loro lavoro con in cambio alcuni impegni con Ama.

In periferia si notano ancora delle discariche e in alcune strade la situazione è nuovamente nel peggiore dei modi. Nello stesso tempo si è chiesto aiuto ad altre città, non considerando il fatto che la Capitale non utilizzi tutti i centri rifiuti.

Secondo l’ordinanza, oggi è il giorno perchè i nuovi centri fossero operativi a pieno ma non sembra che le cose siano andate proprio così come richiesto. Un altro termine che non verrà rispettato riguarda l’approvazione del bilancio per dare certezza ai fornitori.

Disagi e polemiche tra i cittadini

La situazione è migliorata ma i rifiuti ci sono ancora e continuano ad accumularsi, con tantissime polemiche incessanti tra i cittadini.

L’ordinanza prevedeva due settimane di tempo per ripulire tutto, ma non c’è ancora ombra di pulizia se non cumuli di spazzatura ovunque con allarmi dei medici. Come andrà a finire?