Il cadavere trasportato dalla corrente, è stato trovato questa mattina nel Tevere. Si tratterebbe di un cinquantenne.

Il cadavere è stato visto nel Tevere da un passante che poi ha dato l’allarme.

L’allarme a Mezzogiorno

A notare il cadavere galleggiare sul Tevere è stato un passante. E’ accaduto in mattinata, a Roma, precisamente non lontano dal Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta, Lungotevere Giannicolese. Erano circa le 12. I vigili del Fuoco hanno provveduto, in tarda mattinata, al recupero del cadavere che, stando a delle prime indagini, apparterrebbe ad un uomo cinquantenne. Non ci sono documenti sul corpo. Probabilmente, il cadavere si trovava nel fiume da diversi giorni, stando alle condizioni di putrefazione. S

Ad intervenire è stata la divisione sommozzatori della squadra del Distaccamento Prati. Inoltre, anche il personale del distaccamento fluviale. Gli uomini hanno navigato il Tevere a bordo di un gommone, per poi immergersi e procedere al recupero del corpo. L’area è stata delimitata dalla Polizia per facilitare le operazioni di recupero.

Indagini in corso

Al momento, non si conosce l’identità dell’uomo. Sono gli uomini della scientifica della Polizia di Stato a stare indagando sulle dinamiche della morte dell’uomo. In particolare, si sta cercando di capire come sia possibile che il cadavere si trovasse in acqua: se si è trattato di un omicidio o di un suicidio. Le ipotesi sono tutte in ballo.

Al momento, il cadavere si trova in obitorio a disposizione delle autorità giudiziarie. Inoltre, è in attesa dell’esame autoptico che potrà aiutare a chiarire altri tasselli utili.