Roma, nuovo colpo ai Casamonica: arresti e sequestri per 20 milioni di euro

Nuovo colpo a Roma per i Casamonica con arresti e sequestri del valore maggiore a 20 milioni di euro.

Blitz per i Casamonica con nuovi arresti e sequestri al centro di Roma. Esulta il Sindaco Raggi.

Arresti e sequestri per il clan dei Casamonica

Nuovi arresti per gli appartenti del clan dei Casamonica con una operazione antimafia che ha visto l’impiego di oltre 1500 agenti di polizia. Le autorità hanno operato in merito al sequestro di beni per un valore che supera i venti milioni di euro.

Sono scattate le ordinanze di custodia cautelare con accusa di associazione in stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia. Il Sindaco Raggi ha twittato per evidenziare il grande lavoro che è stato fatto e l’effetto che tutto questo ha sulla città:

“grazie alla polizia di stato, procura di roma e antimafia per blitz contro i casamonica. sferrato un duro colpo ai clan: arrestate 20 persone e sequestrati beni per 20 milioni di euro. una vittoria per la capitale e per i cittadini. avanti a testa alta”

Nicola Morra, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia ha sottolineato la sua grande soddifazione:

“Un durissimo colpo per il clan dei casamonica è stato inferto dallo sco e servizio centrale anticrimine”

Mettendo in evidenza che sono stati sequestrati beni per un valore di 20milioni di euro e ci sono stati 20 arresti. Una operazione che ha visto il coinvolgimento di 1500 agenti.

