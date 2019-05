Dramma a Roma, metropolitana bloccata: muore donna rimasta incastrata tra i binari

Dramma a Roma, metropolitana della Linea A bloccata per la morte misteriosa di una donna – rimasta incastrata. Ecco i primi dettagli

Una donna muore alla metropolitana di Roma, rimanendo incastrata e ora gli inquirenti cercano di capire questa misteriosa tragedia.

Donna morta alla Metropolitana di Roma

Aggiornamento 13.35

Secondo una prima ricostruzione dei fatti si tratterebbe di un bruttissimo incidente. Alcuni testimoni avrebbero riferito agli inquirenti che la donna è scivolata accidentalmente.

Ultima ora delle 13.00

Una donna di 35 anni è deceduta, dopo essere rimasta incastrata tra le rotaie della fermata Linea A e la banchina.

Ci troviamo alla fermata Lepanto e il convoglio stava proseguendo la sua corsa verso Anagnina: i testimoni hanno contattato immediatamente i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti prontamente insieme alla Polizia del Commissariato Prati.

Come si evince da Repubblica, la donna è di origini senegalesi e sarebbe rimasta molte ore sotto il convoglio, con la sua estrazione avvenuta in tarda mattinata.

Una volta estratta era ancora viva, ma poi è deceduta dopo le ore 11.

Donna morta per suicidio o omicidio?

La Polizia sta indagando per comprendere le motivazioni di questo misterioso e grave incidente, ascoltando i testimoni così da ricostruire la dinamica.

Hanno nel mentre acquisito i filmati della telecamera di videosorveglianza, utile per capire cosa sia accaduto a questa donna prima di essere travolta dal convoglio.

Omicidio o suicidio? Per ora non si esclude alcuna pista, mentre uno dei macchinisti dell’Atac è stato portato via sotto shock. Nelle prossime ore gli inquirenti vorranno ascoltare anche la sua versione dei fatti.

Per i cittadini sono stati attivati del bus sostitutivi, sino al regolare ripristino della metro tra San Giovanni e Battistini.