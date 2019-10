Roma, massacra la ex di botte dopo averla minacciata: trauma cranico e costole rotte

Ennesimo tentativo di strage a Roma, con un uomo che massacra di botte la sua ex in mezzo alla strada: fondamentale l’arrivo dei Carabinieri

Un uomo a Roma ha aspettato la sua ex per poi massacrarla di botte. Ora la donna è in condizioni pessime ma non in pericolo di vita.

Uomo massacra la sua ex fidanzata di botte

In zona est La Rustica, un uomo di 42 anni era solito appostarsi sotto casa della ex fidanzata per minacciarla e insultarla. Questa notte ha svolto la medesima azione, aspettandola sotto casa sino a quanto non è arrivata – ma invece di minacciarla a parole come il suo solito ha deciso di passare alle maniere pesanti.

Una volta presa ha iniziato a pestarla con calci e pugni in mezzo alla strada, senza fermarsi. Nella zona passava per caso una pattuglia dei Carabinieri: i due agenti sono prontamente usciti dall’auto e hanno fermato l’uomo – chiamando nel mentre i soccordi per la povera donna a terra, massacrata di botte.

L’uomo ha fatto resistenza ai Carabinieri mostrando la sua riluttanza nell’essere fermato durante il suo folle atto.

L’arresto e le condizioni della donna picchiata

I militari hanno portato l’uomo di 42 anni in Caserma, dove è stato identificato e arrestato con l’accusa di atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

La vittima è sotto choc e riporta diversi traumi come cranico e facciale, nonché una costola rotta. I medici che sono accorsi in suo aiuto sul posto, le hanno medicato le ferite e poi controllato il suo stato di salute.

I medici hanno disposto per lei le dimissioni con 25 giorni di prognosi per i traumi subiti, durante la violenta aggressione del suo ex fidanzato.

Fondamentale l’arrivo dei Carabinieri che, in caso diverso, non avrebbero potuto fermare quell’uomo che non aveva intenzione di non compiere il suo gesto folle.