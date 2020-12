Roma, marito e moglie trovati morti in casa dopo 15 giorni: il dramma dell’indifferenza

Roma, marito e moglie trovati morti in casa dopo 15 giorni: il...

Ancora sconosciute le cause del decesso. S’indaga anche su un presunto omicidio-suicidio.

La segnalazione è arrivata da un parente della coppia, che non aveva loro notizie da diversi giorni.

Marito e moglie trovati morti in casa

Sono stati trovati senza vita nell’appartamento in cui vivevano insieme in zona Cecchignola a Roma i due coniugi, di cui non si avevano più notizie da diversi giorni.

La morte risale ad almeno due settimane fa, ma potrebbe essere anche antecedente. Le due vittime sono Francesco Esposito, ex carabiniere in pensione, e la moglie, Fabiola Ciuffa.

I coniugi erano molto conosciuti in zona, così come le loro frequenti liti, anche se non è chiaro quali fossero i reali motivi delle discussioni.

Dodici anni fa le due figlie della coppia, una neonata ed una bambina di 7 anni, gli erano state tolte dai servizi sociali.

I vicini non avrebbero notato nulla. A lanciare l’allarme è stato un parente della coppia, che non avendo più loro notizie, ha allertato i carabinieri.

Quando i Militari dell’Arma hanno fatto irruzione nell’appartamento, hanno trovato i corpi dei due coniugi ormai senza vita.

S’indaga sulle cause della morte

Per accertare le cause del duplice decesso, bisognerà attendere gli esiti degli esami autoptici, che verranno eseguiti al Policlinico Gemelli della capitale.

Ancora nessuna ipotesi concreta è stata avanzata sulla morte dei due coniugi, ma i militari sembrerebbero propendere per un omicidio-suicidio.

Come riferisce anche Leggo, i due coniugi litigavano spesso, ma non è chiaro cosa scatenasse le frequenti liti.

“Il fallimento risuona alle nostre orecchie come un campanello d’allarme per ciò che lasciamo soccombere”

ha commentato la conduttrice Rai Eleonora Daniele, in merito alla vicenda, che resta ancora un mistero.

Si attendono ora i risultati dell’autopsia per accertare le cause della morte di Fabiola e suo marito, Francesco Esposito.