Roma, Juventus ed Inter si sfidano per Dzeko e Zaniolo

I due talenti sono seguiti da tempo dalle società che approfittando dei problemi societari della Roma potrebbero chiudere gli affari

Nonostante una netta ripresa per quanto riguarda le prestazioni sul campo della Roma, 3 vittorie negli ultimi 3 turni contro Parma, Brescia e Verona, la situazione finanziaria della squadra sembrerebbe tutt’altro che rosea come già riportato negli scorsi articoli.

A rigirare il coltello nella piaga ci ha pensato la Nike la quale interromperà con ben 4 anni di anticipo il contratto di sponsorizzazione per la creazione delle divise. Un accordo che non aveva entusiasmato neanche dai suoi albori Pallotta che si lamentò più volte dicendosi insoddisfatto. Nonostante ciò però la Nike curerà le divise per la Roma anche per la prossima stagione, le quali erano in una fase avanzata della loro creazione. Secondo alcuni rumors uno dei motivi che ha spinto la separazione delle due parti è il mancato arrivo degli uomini di Fonseca in Champions League. Infatti, in caso di mancata qualificazione il contratto Nike avrebbe previsto un malus ai danni della squadra, di cui però non sappiamo molto altro.

Anche nello spogliatoio l’atmosfera non sembra idilliaca con Nicolò Zaniolo che durante la partita con il Verona si è lasciato andare ad un diverbio con il suo compagno di squadra Mancini. Una situazione che inevitabilmente ha fatto riaccendere i riflettori su una possibile cessione mezzala scuola Inter. Proprio quest’ultima, al momento della vendita, avrebbe inserito nella clausola un bonus del 15% sulla prossima cessione la quale frutterebbe ad oggi, in caso di riacquisto, uno sconto sul cartellino di circa 7/8 milioni di euro. Uno sconto che, seppur minimo sulla cifra complessiva, consentirebbe all’Inter di strappare un noto obiettivo di mercato alla Juventus ad una cifra più bassa. Le squadre protagoniste del Derby d’Italia, inoltre, avrebbero entrambe cercato uno scambio con la Roma per Edin Dzeko mettendo sul piatto rispettivamente Higuain e Vecino. A quanto pare però Dzeko vorrebbe restare alla Roma nonostante i molti rumor.