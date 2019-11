Investe mamma e due bambine alla fermata del bus: al volante una donna di 80 anni

Shock a Roma dove investe una mamma e le sue due bambine alla fermata di bus. Una donna anziana ha perso il controllo della sua auto

A Roma investe la mamma e due bambine mentre aspettano il bus, con la sua auto che perde completamente il controllo.

Travolge tre persone con l’auto a Roma

Poco prima delle 12 la tragedia, dove una donna di 79 anni – la dinamica è al vaglio degli inquirenti – avrebbe perso il controllo della sua auto travolgendo tre persone.

Una Toyota Corolla ha sbandato contro un cassonetto dei rifiuti violentemente e poi a sua volta ha travolto i pedoni, che stavano attendendo il passaggio di bus.

La dinamica è ancora da comprendere, infatti non è certo se la donna al volante abbia avuto un malore oppure sia stata distratta da qualcosa – qualsiasi sia la motivazione le condizioni delle persone travolte non sono lievi ma gravi.

Cinque persone – tra le quali una donna e le sue due figlie di 9 e 7 anni – sono rimaste ferite. Immediato l’intervento da parte del 118 e Forze dell’Ordine, che hanno trasportato in ospedale i feriti.

La mamma delle due bambine è stata portata in codice rosso ed è in gravissime condizioni. Gli altri feriti sono stati trasportati in codice verde mentre le bambine sono tenute sotto osservazione dai medici.

Ora sarà compito degli investigatori capire cosa sia successo in quei tragici minuti, dove la donna ha urtato il cassonetto che ha travolto tutti quanti e spaventato i passanti che erano presenti alla scena.