Paura a Roma, inseguimento con spari in aria: “sembra il far west”

Roma: inseguimento a due rapinatori, due colpi esplosi dalla polizia per intimidarli. Due agenti feriti e i due ladri sono stati arrestati.

I due rapinatori si trovavano a bordo di uno scooter in Corso Francia a Roma.

Roma come il far west

I falchi della Squadra Mobile di Roma, hanno rintracciato due rapinatori di rolex a Corso Francia. I due si sono dati alla fuga a bordo del loro scooter per poi finire contro la volante. I ladri sono finiti in manette mentre due agenti sono stati feriti.

Stefano Pedica del Pd, come si evince su TgCom ha affermato:

“Roma è un far west. La sindaca Raggi è ancora convinta che questa città non è diventata un far west?

Il politico ha continuato ricordando i fatti degli ultimi giorni e rimarcando come a Roma ci sia un problema di sicurezza evidente. Per l’esponente del Pd è estremamente necessario un incremento delle forze dell’ordine in servizio nel capoluogo.

Paura in strada

Durante l’inseguimento, i poliziotti hanno esploso un colpo a scopo intimidatorio. I due malviventi sono di origini napoletane e si erano nascosti gli orologi appena rubati negli indumenti.

La settimana prossima, venerdì, ci sarà il vertice sulla sicurezza mentre in prefettura il Comitato Provinciale si riunirà con la sindaca Raggi per discutere su ordine e sicurezza. Saranno presenti anche Luciana Lamorgese, Nicola Zingaretti e Gerarda Pantalone, prefetto.