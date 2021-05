Roma, trovata una donna viva avvolta da un telo di plastica

La donna è stata travata in un telo di plastica dinanzi ai bidoni della spazzatura nel quartiere Monteverde di Roma.

Una donna viva avvolta da un telo di plastica e posizionata davanti a dei cassonetti dell’immondizia, è questa l’immagine davvero toccante che ha fatto rapidamente il giro del web attirando l’attenzione di diversi curiosi.

La foto della donna è stata pubblicata sul gruppo Facebook “Roma – Monteverde”

Sono molti gli utenti, infatti, che alla vista della scena si sono commossi. La scena, nello specifico, si è svolta a Roma nel quartiere di Monteverde. A scattare la foto è stato un normale cittadino, Francesco D’Ambrogio, che non è riuscito a restare a guardare in silenzio.

Quindi, per catturare l’attenzione di più utenti possibili, l’uomo ha deciso di postare la foto sul gruppo Facebook chiamato “Roma – Monteverde” e dedicato a tutti gli eventi che coinvolgono quella zona della Capitale.

Alla fine la verità è venuta a galla, la donna in questione è una senzatetto che vive nel predetto quartiere romano e che spesso passa il suo tempo nei pressi della circonvallazione Gianicolense.

Nonostante le offerte, la donna continuerebbe a rifiutare aiuti da estranei

Nonostante molte persone, nel corso delle settimane, abbiano offerto aiuto, quest’ultima ha sempre rifiutato, volendo continuare a farcela con le proprie forze. Una situazione davvero spiacevole, dunque, che restituisce anche un quadro desolante della vita ai margini, davanti alla quale i più chiudono gli occhi.

Infine, per quanto riguarda il telo di plastica, la donna è solita usarlo per ripararsi dal freddo della notte che spesso può risultare persino letale per i senzatetto come capita di leggere nelle pagine di cronaca.