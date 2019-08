Roma, scatta il divieto che fa infuriare turisti e residenti: “Vietato sedersi a Trinità dei Monti”

Trinità dei Monti a Roma è il luogo simbolo dove sedersi e ammirare la città. Ma è scattato il divieto e ora residenti e turisti sono increduli: che cosa hanno deciso?

Roma e Trinità dei Monti, un vero e proprio simbolo dove da oggi non ci si potrà più sedere sugli scalini come da secoli viene fatto. E ora?

L’ordinanza di divieto per il monumento storico

Piazza di Spagna, simbolo nel mondo e raggiunta da tantissimi turisti ogni anno che vengono ad ammirare le bellezze storiche della Capitale. Un nuovo regolamento della Polizia Urbana vieta categoricamete di sedersi sui famosi scalini per non detupare il monumento storico.

Questo si aggiunge ad un divieto precedente, che impediva turisti e residenti di mangiare o bere in prossimità del monumento o direttamente sugli scalini.

Le sanzioni che sono previste partono da Euro 200 per arrivare sino a Euro 400, aumentando in caso di comportamenti non corretti che portano al danneggiamento o sporcizia del luogo stesso.

Il provvedimento è già scattato a giugno mentre la conferma delle sanzioni al 5 luglio e chiunque verrà visto sedersi – o ancora peggio sdraiarsi – su quegli scalini deve sapere che pagherà caro il gesto. Gli agenti della Capitale sono allerta e vigilano su chi viene a visitare i monumenti, facendo ben attenzione a chi si siede.

L’ira di residenti e turisti

Per ora sembra che i turisti stiano rispettando tale divieto, così come i residenti ma non senza un continuo lamento o polemica:

“è come se ci dicessero di non buttare più le monete alla fontana di trevi”

Tra polemica e sgomento, si cerca di rispettare questo divieto per preservare ciò che la storia ci ha lasciato.