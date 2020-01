Roma, denuncia la ex per abusi sul figlio: le dichiarazioni false e...

La terribile vicenda di un uomo che ha denunciato l’ex compagna per abusi sul figlio. Arrestato lo stalker di Roma

Denuncia l’ex per abusi sul loro figlio di 6 anni: lo stalker rischia di perdere la patria potestà.

La denuncia per abusi

Si erano lasciati da tempo e lei aspettava un bambino da un altro uomo. Così, il suo ex compagno ha messo in atto un piano diabolico.

Ha denunciato la sua ex per abusi sul loro figlio di 6 anni, raccontando alle forze dell’ordine la presunta cattiva condotta della donna con dovizia di particolari. Come riporta anche Il Messaggero, l’uomo aveva sporto più di una denuncia ai Carabinieri di Roma, raccontando che la sua ex e il suo nuovo compagno abusavano del loro bambino di 6 anni.

Il piccolo è stato sottoposto a diverse perizie legali, per accertare l’entità degli abusi e muoversi in un territorio delicato come quello della violenza sui minori.

La scoperta dei Carabinieri

Dopo le varie denunce rilasciate dall’ex compagno, i Carabinieri della Compagnia di Appio Latino, in provincia di Roma, si sono mossi con gli assistenti sociali.

Il piccolo, che di abusi non ne aveva mai subiti, si è tovato, suo malgrado in un vortice di avvocati, perizie e psicologi.

Dopo diversi mesi d’indagine si è scoperto che l’ex compagno aveva sporto denuncia solo per vendicarsi della madre del piccolo. La donna, infatti, si era innamorata di un altro uomo e da lui aspettava un bambino.

Un evento che ha fatto scattare nell’ex un’innaturale gelosia. L’uomo ha quindi architettato un piano per vendicarsi di lei.

La vicenda è iniziata la scorsa estate, alla scoperta della nuova gravidanza. L’apice è stato raggiunto durante le ultime festività natalizie, quando lo stalker si è presentato più volte sotto casa della donna pretendendo di farsi aprire.

Proprio durante uno degli ultimi episodi di stalking, l’uomo è stato fermato dagli uomini del comando di Appio Latino e ora rischia di perdere la patria potestà.