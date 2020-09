Roma: crollo rimessa per i bus, si cercano persone sepolte tra le macerie

La copertura di una rimessa a Roma ha subito un crollo improvviso. Al momento, si cercano possibili persone sepolte tra le macerie.

E’ accaduto a Roma in via Luigi Tamburrano, zona Colli Aniene. Il crollo della copertura di un edificio avrebbe potuto coinvolgere delle persone.

La struttura è completamente collassata

Il crollo della copertura della rimessa a due piani è avvenuto a Roma, a Colli Aniene, in via Luigi Tamburrano, dove la strada si interseca con Via Grotta di Gregna. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, 4 settembre, alle 11:45 circa. Al momento, sono al lavoro due squadre di Vigili del Fuoco che si stanno servendo dell’aiuto di un’auto gru. Sono in arrivo anche i cinofili.

Nella rimessa erano presenti dei bus privati. Al livello seminterrato, invece, erano custodite auto di privati.

Si cercano persone coinvolte nel crollo

Il crollo della copertura dell’edificio è collassato completamente e improvvisamente. Le persone presenti sul posto, principalmente lavoratori nella struttura, hanno affermato di non aver visto persone nell’edificio. Dalle prime attestazioni, infatti, non risulterebbero feriti.

I Vigili del Fuoco, però, sono comunque alla ricerca di possibili persone sepolte sotto le macerie. Al lavoro sul posto ci sono anche i Carabinieri della stazione di Roma Santa Maria del Soccorso, unitamente alla compagnia di Roma Montesacro. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona.

Intanto dalla pagina Twitter dei vigili del fuoco, si evince che stanno scavando tra le macerie per escludere la possibile presenza di persone finite sotto il crollo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO