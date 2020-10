Roma, camion urta il ponte della pista ciclabile all’Eur: crolla tutto

L’incidente è avvenuto, intorno alle 10 di questa mattina, nella zona Eur della capitale.

Al momento non sembrano ci siano persone ferite.

Crollato un ponte in zona Eur

Ancora poche e frammentarie le notizie riguardanti il crollo di un ponte, nella zona Eur di Roma. Come riferisce l’Ansa, l’incidente è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina.

Sarebbe stato l’urto con un camion a provocare il crollo della sopraelevata. Al momento non si registrano feriti: sul ponte, attraversato da una pista ciclabile, non c’erano passanti negli istanti in cui si è registrato il crollo.

La zona è stata messa in sicurezza e transennata. Sul posto sono intervenuto polizia e vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento.