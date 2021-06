Roma, trovato un cadavere in una valigia in strada

A contattare le forze dell’ordine è stato un passante, che ha notato del sangue fuoriuscire dalla valigia.

Il corpo è già stato identificato dalla Polizia.

Trovato un cadavere in una valigia a Roma

Giallo a Roma: questa mattina in via Federico Sacco è stato trovato il corpo senza vita di un uomo in una valigia.

L’allarme è scattato intorno alle 7, quando un passante ha notato del sangue fuoriuscire dalla valigia ed ha allertato le forze dell’ordine.

Gli agenti, dopo aver visto all’interno della valigia la testa di un uomo, hanno seguito le tracce di sangue, che li ha condotti ad un appartamento.

Nell’abitazione è stata trovata una donna, che gli agenti hanno scoperto essere la compagna della vittima.

La donna ha riferito agli agenti di aver chiuso il cadavere del suo compagno – un italiano di 37 anni – in valigia, morto in casa da diversi giorni.

Notizia in aggiornamento.

Leggi anche –> Ascoli, tragedia alle cascatelle di Castellano: 17enne si tuffa nel fiume e muore