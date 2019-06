Orrore a Roma, trovato cadavere carbonizzato tra i rifiuti

Una macabra scoperta a Roma per un cadavere carbonizzato tra i rifiuti, dopo lo scoppio di un incendio che ha spaventato i cittadini. Cosa è successo?

A Roma è stato trovato un cadavere carbonizzato tra i rifiuti e vicino ad un cassonetto. Indagini serrate in corso per capire di chi si tratta e di cosa sia successo.

Cadavere bruciato trovato tra i rifiuti

Bisogna fare chiarezza e comprendere cosa sia realmente accaduto in Via di Trigoria, dove poco dopo la mezzanotte è scattato l’allarme per un grave incendio tra i rifiuti.

Secondo una prima ricostruzione, come si evince anche da Il Messaggero, poco prima della mezzanotte sono stati chiamati i Vigili del Fuoco per un incendio lungo la via dove ci sono rifiuti e cassonetti della spazzatura.

Fiamme alte, scoppi e fumo dall’odore acre che ha scatenato la paura dei cittadini. Due le autobotti che sono intervenute prontamente sul posto e hanno iniziato da domare l’incendio e spegnerlo.

La macabra scoperta e le indagini

Tra i vari cumuli di rifiuti dentro e vicino il cassonetto, la squadra si è trovata dinanzi ad una scoperta agghiacciante: il corpo completamente bruciato di una persona.

Impossibili i primi accertamenti, in quanto le fiamme hanno distrutto ogni possibilità di riconoscimento facciale e se fosse maschio o femmina (presumibilmente maschio), dove le fiamme hanno divorato del tutto una gamba e un piede.

Gli investigatori sono arrivati sul posto, cercando di comprendere cosa sia potuto accadere e se l’incendio sia o meno di origine dolosa proprio per eliminare il corpo.

Tutti gli indizi, per ora, sono stati portati via dalle fiamme e sul luogo non ci sono telecamere di videosorveglianza.