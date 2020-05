Giallo a Roma, cadavere carbonizzato su un balcone: la vicina lancia l’allarme

È giallo alla Camilluccia, in via Fani a Roma, dove i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo su un balcone. Ad allertare i carabinieri una vicina di casa.

Cadavere carbonizzato trovato su un balcone in via Fani, periferia della capitale. Ascoltata una donna.

Cadavere carbonizzato su un balcone

È giallo alla Camilluccia, a Roma. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto su un balcone in via Fani. Questa mattina, come evidenzia anche Romatoday, una vicina di casa ha allertato i Carabinieri, dopo aver notato il corpo senza vita di un uomo sul balcone.

Stando alle prime informazioni, pare che l’appartamento fosse in un grave stato di degrado. Gli uomini dell’Arma stanno ascoltando la donna che viveva con la vittima, trovata sotto choc.

Al momento non si esclude alcuna pista, da quella delittuosa ad un tentativo di fuga da un incendio. Sul posto sono accorse 4 volanti dei Carabinieri e un’ambulanza.

Ancora ignota l’identità della vittima, ma potrebbe trattarsi del compagno della donna trovata nell’appartamento.

Operaio cosparge l’auto di benzina e si dà fuoco

Lo scorso 19 aprile il cadavere carbonizzato di un uomo era stato rinvenuto nella sua vettura a Lucca.

L’uomo si è avvicinato direttamente alla pompa di benzina: invece di fare rifornimento alla sua auto, ha puntato il getto direttamente sulla sua vettura. L’operaio di 41 anni è morto carbonizzato, dopo che il suo veicolo è stato inghiottito dalle fiamme.

Le telecamere di sorveglianza del distributore di benzina hanno ripreso l’intera scena, confermando la volontarietà del gesto da parte del 41enne.

Ancora ignoti i motivi del gesto.