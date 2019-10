Dramma a Roma, bambina di otto anni muore dopo malore a scuola: determinante l’autopsia

Un altro caso drammatico, questa volta a Roma dove una bambina di otto anni muore dopo un malore a scuola. Che cosa le è successo?

Una bimba di Roma è deceduta a seguito di un malore mentre si trovava in classe. Determinanti i risultati dell’autopsia.

La tragica morte della bambina di otto anni

Ci troviamo a Monterotondo dove una bambina di otto anni era in classe con gli altri compagni, presso la sua scuola elementare. Verso le 14 la piccola si è sentita male ed è scattato immediatamente l’allarme per la richiesta di soccorsi.

Una volta che i sanitari del 118 sono arrivati sul posto hanno trovato la piccola cianotica e non respirava più. Sul posto sono stati praticati i primi accertamenti accompagnati da tecniche di rianimazione e ventilazione.

La decisione è stata immediata con il suo trasporto urgente presso l’ospedale di Monterotondo. Vista la grave situazione i medici hanno predisposto il suo trasporto in codice rosso al policlinico Gemelli arrivando nel tardo pomeriggio di ieri.

Una notte in lotta per la vita e poi la morte che è sopraggiunta questa mattina, davanti agli occhi dei suoi genitori che attendevano il risveglio.

Le ipotesi del decesso

Non ci sono ipotesi in merito al decesso della piccola, sino ad oggi in buono stato di salute. Sarà determinante nelle prossime ore l’autopsia al fine di capire quale sia stata la vera causa della morte della bambina.

Gli inquirenti, nel mentre hanno aperto una indagine e cercano di ricostruire le ore prima del malore così da ottenere un quadro completo. Tutto questo a poche ore dal decesso del piccolo Leonardo a Milano, che ha scosso tutti quanti.