Dramma a Roma, bambino muore nel sonno all’asilo nido

Dramma a Roma dove un bambino dell’asilo nido è morto durante il sonnellino all’asilo nido. Cosa è accaduto?

Un bambino di un anno è morta a Roma, mentre si trovava all’asilo nido. Cosa è successo al bambino?

Bambino morto nel sonno all’asilo nido

Vicenda drammatica con protagonista un bambino di un anno che è morto nel sonno, mentre riposava nel suo lettino all’asilo nido a Roma.

Le maestre hanno cercato di svegliarlo, ma hanno notato che non dava segni di vita dando immediato allarme al 118.

Una volta che i soccorsi sono arrivati sul posto, i medici non hanno potuto fare altro che comunicare l’orario del decesso. Ora ad indagare sul caso ci sono i Carabinieri.

I primi dettagli della tragica vicenda

Secondo quanto si evince da Il Messaggero, era dopo mezzogiorno quando le maestre lo hanno chiamato per mangiare, ma il piccolo non rispondeva alla chiamata.

Per questo motivo alle 12.50 sono stati chiamati i soccorsi e i Carabinieri della Tuscolana. Gli operatori del 118, prima dell’arrivo, hanno dato precise istruzioni su come attuare eventuali manovre per rianimarlo.

Nelle vicinanze, descrive il quotidiano, si trovava una dottoressa che è intervenuta, valutando le vie aeree libere escludendo ogni possibile pista di soffocamento.

Gli investigatori hanno evidenziato che potrebbe essere un caso di “morte bianca”, anche se si attendono gli esami dell’autopsia per stabilire quanto accaduto al piccolo durante il sonno.

Per completezza non sono state riscontrate, per ora, documentazioni che attestino una particolare patologia o problematiche passate.

La Procura di Roma attende prima di aprire un fascicolo, visionando tutti i risultati degli esami esterni svolti sul corpicino.

Il caso viene seguito da Nunzia D’Elia – Procuratore aggiunto: alla luce di questi esami, si andrà avanti con richiesta di autopsia oppure apertura di reato.