Roma, aggredisce un clochard: “Colpito in testa con l’estintore”

Gli dava fastidio la presenza di quel clochard di Roma, così ha deciso di colpirgli la testa con un estintore: ecco i dettagli della terribile vicenda

Una storia particolare quella del clochard di Roma che è stato aggredito con violenza da un estintore. Ma perché?

L’aggressione al senza tetto di Roma

Gli dava fastidio la presenza del senza tetto nel sottoscala di un reparto all’Umberto I, così la guardia giurata ha preso un estintore – si è avvicinato e lo ha colpito violentemente alla testa mentre l’uomo stava dormendo.

Una storia raccapricciante che arriva dalla capitale e che ha sconvolto tutti quanti, per la violenza e per la mancata motivazione di tale gesto.

L’uomo senza fissa dimora trovava spesso e volentieri riparo per la notte, proprio nel sottoscala dell’Ospedale Umberto I nel reparto Otorinolaringoiatra nel nosocomio.

Il vigilantes ha fatto il suo giro di perlustrazione e verso mezzanotte, ha deciso di colpire l’uomo in maniera inaspettata e violenta – fratturandogli una frattura al cranio.

Ora il senza tetto è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non sembra in pericolo di vita.

Le indagini e l’arresto della guardia giurata

La vicenda è avvenuta il 2 aprile e gli investigatori hanno ricostruito i fatti, grazie ai filmati delle telecamere di video sorveglianza.

Ma il vigilantes non era nuovo di questi atti, infatti pochi mesi prima aveva colpito un’altra vittima – che ha denunciato subito il fatto – con una manganello di ferro.

Ora è stato portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio, mentre le armi – possedute regolarmente – sono state sequestrate.