Roma, gli agenti accerchiano un ghanese armato di coltello: spari in strada per fermarlo

L’uomo avrebbe agitato il coltello nel bel mezzo di via Marsala terrorizzando tutti i passanti sino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Attimi di terrore questa mattina a Roma, nello specifico in via Marsala dove un uomo originario del Ghana ha estratto un coltello nel mezzo della strada. La folla, quindi, ha iniziato a scappare in preda al panico.

Nonostante sia stato accerchiato l’uomo non si è arreso e ha posto resistenza

Fortunatamente però, l’uomo armato di coltello è stato avvistato da uno degli addetti alla vigilanza della vicina stazione, il quale si trovava nei pressi di uno scalo. Quest’ultimo, quindi, ha subito chiamato i rinforzi.

Gli agenti, dunque, si sono precipitati sul posto arrivando ad accerchiare il ghanese. L’uomo, il quale indossava una vistosa felpa rossa però, non ne ha voluto sapere di indietreggiare. Persino i tentativi di disarmarlo, infatti, sono caduti nel vuoto.

Non solo, per togliergli il coltello gli agenti hanno provato persino a colpirgli il braccio. Nonostante l’inferiorità numerica e i tentativi di disarmarlo però, l’uomo non ha indietreggiato puntando l’arma anche contro i tutori della legge creando una vera e propria scena da Far West.

Per fermare l’attentatore è stato necessario sparare dei colpi d’arma da fuoco

Arrivati ad una situazione di stallo, quindi, uno degli uomini della polfer ha esploso un colpo d’arma da fuoco contro il ghanese ferendolo all’inguine e permettendo così agli altri agenti di togliergli l’arma bianca dalle mani.

La paura tra i passanti è stata tanta ma per fortuna il tutto si è risolto per il meglio. Persino l’attentatore non sarebbe in pericolo di vita ma ad oggi non si conoscono ancora i motivi di tale gesto anche se da una prima indagine si è scoperto come abbia già avuto dei precedenti penali.

Leggi anche —> Napoli, assalto armato ad un portavalori: spari tra la folla