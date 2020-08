Roma, 48enne ferito a colpi di pistola: in gravissime condizioni

Agguato nella notte nel quartiere San Basilio, a Roma. Un 48enne del posto è stato colpito da una raffica di colpi.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti in zona, che hanno sentito gli spari e allertato le forze dell’ordine. Sul posto, le forze dell’ordine: è caccia all’aggressore, mentre il 48enne lotta tra la vita e la morte, dopo un intervento chirurgico all’ospedale Umberto I di Roma.

Agguato a San Basilio

Agguato nella notte a San Basilio, dove un uomo di 48 anni è stato gravemente ferito da una raffica di colpi di pistola. Come riferisce anche Fanpage, l’agguato è avvenuto, poco dopo la mezzanotte, tra via Casal di San Basilio e via Filottrano, a Roma.

A lanciare l’allarme, sono stati i residenti in zona, che hanno allertato le forze dell’ordine, poco dopo la mezzanotte, per via dei colpi esplosi in strada.

La vittima dell’agguato stava camminando per le vie della capitale, quando qualcuno gli ha sparato. Non è ancora chiaro se il 48enne fosse da solo, o se l’aggressore fosse già con lui.

Sul posto sono giunti i militari dell’Arma, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, per capire se abbiano ripreso l’aggressore o gli eventuali aggressori.

Ricoverato in fin di vita

Un’aggressione dai contorni ancora poco chiari, ma che sembra essere un agguato in piena regola.

Gli inquirenti stanno indagando nella vita del 48enne, per capire se vi siano legami con l’ambiente criminale. Intanto, la vittima, dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferita all’ospedale Umberto I di Roma.

Nel nosocomio capitolino ha subito un delicato intervento chirurgico. Il suo quadro clinico è molto grave e i medici non sono certi che possa farcela.

Le ferite inferte dai colpi di pistola sono molto gravi e profonde. Le prossime ore saranno decisive per capire l’evolversi della situazione.