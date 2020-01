Alice si lancia sotto il treno e si suicida: emerge l’ultimo gesto prima della folle decisione

L’ultimo messaggio agli amici, poi il folle gesto: cosa c’è dietro il suicidio della 15enne, che si è lanciata sotto il treno in corsa della metro a Roma

Quindicenne suicida sotto la metro a Roma: cosa è successo?

15enne suicida a Roma

Si è lanciata sotto il convoglio della Metro A Ponte Lungo di Roma la quindicenne che, ieri mattina, ha deciso di porre fine alla sua giovane vita.

Come riporta anche Messaggero, la giovane vittima si chiamava Alice, originaria di Capo Verde, due anni fa aveva perso il papà. Ieri mattina si era recata alla metro A per mettere in atto il suo tragico desiderio.

Un messaggio alle amiche più care inviato su whatsapp per salutarle e ringraziarle della loro vicinanza, poi il folle gesto:

“Non fate come me”

Nulla è stato possibile fare per salvare la 15enne suicida, né il conducente del mezzo ha avuto modo e tempo di fermare il treno in corsa: per la giovanissima Alice non c’è stato nulla da fare.

Allarme suicidi tra i giovanissimi

Sul caso della 15enne suicida indaga la Polizia, che sta cercando di far luce sulle motivazioni che hanno spinto la quindicenne ad un gesto così estremo. Sembra che la prematura scomparsa del padre, avvenuta nel 2018, abbia lasciato in lei un vuoto terribile che la 15enne non è mai riuscita a superare.

Sembra esserci, però, un vero e proprio allarme suicidi tra i giovanissimi. Come riporta Il Faro di Roma, il suicidio è la seconda causa di morte tra i ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 29 anni.

L’adolescenza è quindi la fascia di età in cui c’è maggiore rischio e in cui bisogna prestare attenzione ad ogni minimo campanello d’allarme. Tristezze, malumori, tentativi di fuga sono tutti segnali da non sottovalutare. Stando alle statistiche, almeno il 24% dei giovani ha pensato, almeno una volta, al suicidio.

Un dato allarmante quello emerso, che mette in luce anche la difficoltà di percepire i disagi per aiutare queste giovanissime vite.