Rogo a Milano, palazzo evacuato con 40 persone: in ospedale anche due bambini

Il rogo a Milano nella notte ha fatto spaventare i residenti, tanto che un palazzo con 40 persone è stato evacuato: 4 feriti tra cui due bambini

Un grande rogo a Milano è divampato nella tarda serata in Via don Francesco Torre, mettendo in allarme tutti i residenti.

Che cosa ha provocato l’incendio a Milano

Incendi che stanno preoccupando i cittadini, questa volta in serata in un palazzo di Via don Francesco Torre. Secondo le indiscrezioni le fiamme sarebbero partite dal deposito rifiuti per poi propagarsi velocemente. Il fumo ha riempito tutto il palazzo e le quattro persone all’interno sono state prontamente evacuate.

Quattro persone sono state portate all’ospedale a seguito dell’inalazione di fumo – tra cui due bambini piccoli che sono stati prontamente trasportati al Buzzi.

Tutte e 40 le persone si sono riversate in strada, grazie all’attenzione dei Vigili del Fuoco – protezione civile e mezzi del 118. Le fiamme sono state spente e ora scattano le indagini per capire cosa e come sia accaduto.

Terzo incendio in Lombardia

Ma questo non è il primo incendio, infatti all’alba di ieri in Via Forze Armate sono state incendiate cinque auto distruggendole. Le stesse sono tutte Panda Fiat Mm – società municipalizzata leader per la gestione delle case popolari.

Il rogo è quasi sicuramente di origine dolosa per la lotta contro le occupazioni abusive.

Ma nel pomeriggio un incendio ha avvolto anche un’altra palazzina sita in Via Morimondo, con una persona ustionata e sette squadre dei Vigili del Fuoco all’opera per gestire le fiamme.

Una colonna di fumo che si sarebbe vista a molti metri di distanza.