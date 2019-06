Rodrigo Alves, nuovo intervento chirurgico per il ‘Ken Umano’: ecco che cosa ha cambiato

Spesso ospite nel salottino di Barbara D’Urso, Rodrigo Alves, meglio noto come il ‘Ken Umano’, si è sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico, che lo ha tenuto ben 7 ore in sala operatoria.

Ken Umano la confessione dopo l’intervento: “Ho iniziato ad ingrassare, soffrivo molto”

Rodrigo Alves è noto per essersi sottoposto a numerosissimi interventi di chirurgia estetica, per essere uguale al suo idolo, Ken, il ‘bambolo’ fidanzato di Barbie. In una vecchia intervista rivelò di aver speso oltre 430’000 euro per la sua trasformazione.

Vi starete chiedendo dove abbia trovato tutto quel denaro. Rodrigo Alves per metà sudamericano e metà britannico, è infatti un ricchissimo ereditiere, e possiede infatti diverse proprietà a Puerto Rico , per non parlare della pensione tramandatagli dai nonni.

Quanto all’ultimo intervento di chirurgia plastica a cui si è sottoposto il 35 enne, pare fosse necessaria, una questione ‘vitale’. Infatti come ha raccontato dopo la riuscita dell’intervento, in quest’ultimo periodo stava soffrendo molto e iniziando a ingrassare.

il ‘Ken Umano’, secondo quanto riportato da Tabloit.it, si è sottoposto così ad un trapianto di capelli, in una clinica privata in Turchia ad Instanbul, poichè terrorizzato dalle stempiature sempre più visibili:

“Ultimamente ho perso molti capelli e questo mi ha causato un sacco di sofferenza, ho iniziato a mangiare di più e sono ingrassato“

poi continua e conclude: