Forteto, Rodolfo Fiesoli si costituisce: confermata la condanna per abusi

Confermata la condanna al fondatore della comunità per minori il Forteto: Rodolfo Fiesoli si è costituito

Scattate le manette per il profeta del Forteto, la comunità per minori fondata da Rodolfo Fiesoli

Lo scandalo del Forteto

La comunità per minori disagiati il Forteto finì al centro di una vicenda di abusi e violenze sui minori accolti nella comunità di Vecchio del Mugello, in provincia di Firenze.

Il Forteto, fondato da Roberto Fiesoli nel 1977, era una comunità per minori diversa dalle altre realtà affidatarie. In quella comunità, definita per anni come un’eccellenza toscana, arrivavano minori che avevano subito abusi e maltrattamenti.

Nonostante una precedente condanna per violenze ed abusi, Fiesoli ha continuato per anni il suo lavoro nel Forteto.

Nel 2011 il fondatore finisce in manette per violenza sessuale su minori e maltrattamenti. Nelle sentenze si parla degli abusi subiti nella comunità come

“un’esperienza drammatica, per molti aspetti criminale”.

La condanna ha portato alla luce tutti gli abusi e le violenze subiti dai minori nella struttura. È partita quindi un’inchiesta che ha portato alla condanna di Fiesoli e di una delle madri affidatarie, Daniela Tardani.

Rodolfo Fiesoli si costituisce

Dopo la condanna definitiva in Cassazione a 14 anni e 10 mesi di carcere, la notte scorsa Rodolfo Fiesoli si è costituito.

Il fondatore della comunità il Forteto, finito al centro di un’intricata vicenda giudiziaria di abusi e violenze, viveva in una residenza sanitaria per anziani a Massa Carrara. Dopo la notizia della condanna si è reso irreperibile, poi nella serata di ieri si è consegnato ai carabinieri della compagnia di Padova.

La sentenza di mercoledì ha confermato anche la condanna a 6 anni e quattro mesi per Daniela Tardani, una delle madri affidatarie del Forteto. La donna si trova ora nella caserma di Borgo San Lorenzo, in attesa che le venga notificato l’ordine di esecuzione dell’arresto.