Grave lutto per Rocio Munoz Morales, l’addio sui social: “Ora il mio cuore è infinitamente triste.”

Avevo tantissima paura che arrivasse questo momento. E ora il mio cuore è infinitamente triste… Pinchito quante cose abbiamo condiviso in questi 12 anni insieme, una vita. Siamo stati veri colleghi d’avventura, ovunque e sempre insieme. Ma sono felice per tutto l’affetto che ci siamo regalati in questi anni, sono felice perche’ sei arrivato nella nostra famiglia e tutti ti abbiamo sempre curato e coccolato. E sono molto felice che tu abbia conosciuto Luna e Alma, e le abbia così tanto protette, “le tue sorelline”. Mi mancherai tantissimo, mi piange il cuore, ma ho l’anima piena di tutti i momenti vissuti insieme, quanti ricordi, quanti momenti nel quale la solitudine non era solitudine perche’ c’eri tu con me. Mi fa tanta tristezza e fatica doverti salutare, ma so che i nostri cuori saranno legati a vita. Hasta siempre mi Pinchito. Te querré toda la vida. Tu mamá humana. Rocío. 🐶💔