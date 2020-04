Chi è Rocío Muñoz Morales, la bellissima attrice e modella spagnola, fidanzata con Raoul Bova e madre di due figlie, Luna e Alma

Scopriamo tutti i segreti di Rocío Muñoz Morales, dagli esordi nel mondo dello spettacolo alla carriera come ballerina, dal successo come modella fino ad arrivare alla vita privata con Raoul Bova e i figli.

Chi è Rocío Muñoz Morales

Nasce il 10 giugno del 1988 a Madrid, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. A sei anni intraprende lo studio della danza, dopo di che si specializza nella Ballroom Dancing e partecipa a importanti competizioni.

Nel frattempo, si avvicina al mondo dello spettacolo: a 17 anni esordisce in televisione come protagonista di “¡Mira quien Baila!”, la versione spagnola di “Ballando con le stelle”.

Partecipa anche alle trasmissioni “Destino euvosiòn”, “20 aniversario di Telecinco”, “Càntame una canciòn”, “Gala FAO TVE1” e molte altre.

Dopo avere frequentato corsi di dizione e di recitazione, la donna decide di tentare la carriera di attrice: nel 2009 esordisce nel telefilm di Telecinco “La pecera de Eva” e ha l’opportunità di lavorare anche in Italia, con il cast della commedia “Immaturi: Il viaggio”.

L’attrice diventa sempre più richiesta anche come modella e inizia la collaborazione anche con numerosi stilisti e brand.

La coppia con Raul Bova: affiatati e innamorati!

Proprio durante le riprese della commedia “Immaturi: Il viaggio”, l’attrice e modella incontra l’attore Raoul Bova, con il quale intraprende una relazione sentimentale nel 2013.

La coppia, ancora oggi molto affiatata, ha due figlie: Luna, nata nel 2015 e che adesso ha 5 anni, e Alma, nata invece nel 2018, che di anni ne ha soltanto due.

Secondo alcuni rumor che circolavano sul web, Rocìo sarebbe stata incinta di un terzo figlio. Il gossip, tuttavia, non era mai stato confermato. Da un po’ di tempo, invece, si susseguono voci che vorrebbero la coppia in crisi. Sarà vero? In pubblico si mostrano sempre molto affiatati, il che rende difficile crederlo.