‘Wanda Nara perfetta per i miei film’: Rocco Siffredi e i commenti piccanti sulla moglie di Icardi

Rocco Siffredi intervistato durante il programma ‘La Zazara’ in onda ogni giorno su Radio 24.

Nel corso della ‘lunga’ intervista a cui il pornodivo si è prestato, commenti piccanti sulla moglie e procuratrice del centrocampista, Mauro Icardi, la bellissima e seducente Wanda Nara.

Rocco Siffredi nel corso dell’Intervista a ‘La Zanzara’ che ha avuto come tematica il mondo dei ‘film a luci rosse’ e sulle ‘potenziali attrici hard‘.

Il risultato è stato davvero inaspettato, Siffredi infatti nomina tra le ‘potenziali aspiranti pornodive’, la moglie e procuratrice e sportiva di Mauro Icardi, la bella Wanda Nara. Ecco cosa ha detto di lei:

poi continua, come nel suo stile, pungente e accattivante:

‘Le vere pornostar sono le vostre segretarie. Quelle che avete lì al Sole 24 Ore, in studio, le vostre, sono le migliori in assoluto. Perché la vera pornostar è stanca, è abituata, svogliata. E’ raro trovare una che si diverta, che unisca l’utile al dilettevole’

e conclude dicendo in maniera velata che gli ‘orgasmi veri’, arrivano, quando l’amore lo fai con la persona che hai ‘a casa’, quella che ami, che partono dallo ‘stomaco e ti svuotano’:

‘Ho lavorato tanto e sicuramente mi sono fatto più attrici che gente comune, però ho sempre avuto il bisogno come si dice in americano di ‘clean the pipes’, pulire il canale. Sì, perché gli orgasmi sul set porno partono da sotto i testicoli. Gli orgasmi da casa partono dallo stomaco, sono quelli che ti svuotano. Non è una teoria, è la verità’