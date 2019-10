‘Rapporti orali con una vecchia al funerale di mia mamma’ Rocco Siffredi sconvolge la D’Urso:

Una serata a dir poco piccante quella di ieri sera live-Non è la D’Urso. Il programma della bravissima conduttrice napoletana si è scatenato un vero momento a luci rosse, quando a prendere la parola è stato Rocco Siffredi. A quanto pare infatti Rocco ha fatto una confessione molto piccante in diretta Tv, lasciando il pubblico di Live-Non è la D’Urso senza parole.

Il tema della serata era appunto i film a luci rosse e chi meglio di Rocco Siffredi può prendere parole. L’attore infatti si è lasciato andare ad una confessione bollente che ha lasciato il pubblico di Live-Non è la D’Urso basito. Rocco infatti avrebbe rivelato che duirante il funerale della mamma, si sarebbe fatto praticare un rapporto orale.

“Lei, una vecchietta amica di mia madre, mi continuava a stringere, mi continuava a stringere, io mi sono alzato, non so cosa mi sia successo, l’ho tirato fuori, gliel’ho messo in bocca e sono venuto senza fare niente”