Rocco Siffredi, il tragico lutto familiare che gli ha sconvolto la vita: il racconto commuove i fan

Rocco Siffredi, l’attore e produttore di film a luci rosse racconta il suo dolore e il dramma della mamma, ecco cosa è successo

Il simpaticissimo produttore e attore di film a luci rosse Rocco Siffredi si è raccontato in una recente intervista al programma Io e Te di Notte, condotto da Pierluigi Diaco. L’attore si è raccontato, a 360°, parlando della sua infanzia e del dolore che fin da piccola porta nel suo cuore.

Rocco Siffredi e l’infanzia difficile

Il bravissimo attore Rocco Siffredi, si è sempre mostrato agli occhi del pubblico simpatico e con un carattere a dir poco estroverso. Pare però che proprio in un intervista recente a Io e Te di Notte, Rocco abbia voluto mostrare un lato di se più serio. Il produttore infatti solo in poche occasioni ha mostrato il suo lato fragile e triste raccontando in particolare, alcuni episodi che hanno segnato la sua vita e sopratutto la sua infanzia.

Rocco Siffredi e la morte del fratello

L’attore Rocco Siffredi nella puntata di Io e Te di Notte, ha raccontato alcuni momenti della sua vita e particolari che hanno segnato drasticamente la sua infanzia. Pare infatti che Rocco abbia subito un lutto da piccolo che ancora oggi fa fatica a superare. Rocco ha raccontato della morte prematura del suo fratellino, deceduto a causa di un soffocamento nel sonno per via di una crisi epilettica.

Il tutto è successo quando è rientrato in casa e ha sentito le urla agghiaccianti della mamma. Il giovane Rocco è salito immediatamente in camera per capire cosa stesse succedendo, ma lo scenario che ha trovato davanti ai suoi occhi è stato tremendo. Il piccol fratellino di Rocco era sul letto senza vita circondato da palloncini. La sera prima infatti, come racconta Rocco, la mamma aveva organizzato una festa nella loro abitazione, palloncini e altre cose divertenti.

“Mi ricordo che mi sono chiuso nella mia stanza e ho scoppiato tutti i palloncini dopo aver visto mio fratello. Era il modo di esprimere tutto il mio dolore”

Rocco Siffredi, mamma violenta

Dopo la morte del fratellino la sua infanzia e adolescenza è andata man mano a decadere. Pare infatti che il lutto improvviso abbia segnato particolarmente anche la madre. Per un lungo periodo, infatti, la mamma di Rocco, apparecchiava la tavola anche per il fratellino defunto, ma sopratutto sfogava la sua rabbia su Rocco. Un momento davvero particolare per l’attore che ha ricordato questi momenti con grande difficoltà e dolore nel cuore.