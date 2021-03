Ritornano le nuove avventure del vicequestore interpretato da Marco Giallini dal 17 marzo in onda su Rai 2 alle 21.20.

La serie mancava dal palinsesto tv dal 2019, ora il cast di Rocco Schiavone è tornato sul set per i nuovissimi episodi che promettono storie avvincenti.

Scopriamo tutto sulla 4 stagione della fiction Rocco schiavone: quando andrà in onda, le trame ed il cast al completo.

Al via la nuova stagione di Rocco Schiavone: data e dove vederla

La fiction sul vicequestore Rocco Schiavone, dalle tinte cupe e tormentate, torna sul piccolo schermo dopo una pausa che dura dal 2019 anno della messa in onda della terza stagione.

Due i nuovi episodi diretti da Simone Spada che vedremo in onda mercoledì 17 e 24 marzo 2021 su Rai 2 alle 21.20 in prima visione assoluta. Il primo episodio si intitolerà “Rien ne va plus” ed è uscito nel 2019 mentre il secondo “Ah ..l’amore, l’amore” porta la data del 2020. Entrambi rappresentano il seguito delle avventure del vicequestore Schiavone.

La storia è tratta dai romanzi di Antonio Manzini e la serie ha avuto un riscontro molto positivo tra il pubblico e la critica che ha apprezzato la trasposizione su pellicola dei racconti.

Rocco Schiavone 4: le trame ed il cast

Le vicende su cui indaga il vicequestore hanno sempre sullo sfondo la sua controversa storia personale fatta di un passato a tinte fosche. Il presente di Rocco Schiavone, interpretato da un magistrale Marco Giallini, si intersecano infatti tra passato e presente contribuendo al successo della fiction.

Nell’episodio in onda il 17 marzo si racconterà del caso di Luigi Baiocchi su cui indaga la polizia alla ricerca dei suoi resti. Il vicequestore Rocco Schiavone decide di lasciare improvvisamente l’Italia ma da Furio e Brizio gli arriva la notizia che i resti non sono stati rinvenuti. A quel punto i tre uomini inizieranno a chiedersi dove possano essere le ossa e chi le abbia spostate. Mistero anche sulla sorte di Sebastiano.

Giallini ha più volte dichiarato di essere molto affezionato al personaggio di Schiavone vedendo in lui molto di sé stesso:

“Rocco Schiavone è burbero ed ironico, forse è il personaggio più simile a me”.

Con Giallini nella 4 stagione di Rocco Schiavone troveremo Caterina Rispoli nel ruolo di Claudia Vismara, Ernesto D’Argenio nel ruolo di Italo Pierron, Marina verrà invece interpretata da Isabella Aragonese mentre Christian Ginepro sarà D’Intino.

Alberto Lo Porto sarà Antonio Scipioni mentre il procuratore Baldi sarà interpretato da Filippo Dini. Francesco Acquaroli sarà Sebastiano, Mirko Frezza sarà Furio, Lorenza Indovina sarà Michela Gambino mentre Valeria Solarino vestirà i panni di Sandra Buccellato.

Tra gli altri interpreti troviamo: Massimiliano Caprara, Gino Nardella, Massimo Olcese, Massimo Reale, Tullio Sorrentino, Anna Bellato, Carlo Ponti.

Non resta che sintonizzarsi su Rai 2 per seguire le nuove puntate di Rocco Schiavone e continuare a seguirci per altre curiosità!