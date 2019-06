Rocco Morabito, il boss della ‘Ndrangheta sparisce nel nulla: evaso dal carcere in Uruguay

Rocco Morabito, uno dei boss della ‘Ndragheta più temuti è evaso dal carcere in Uruguay e sparito nel nulla. Ecco i dettagli della vicenda

Rocco Morabito è scomparso nel nulla mentre era ricoverato insieme a tutti i suoi complici, in attesa di estradizione verso l’Italia. La sua evasione ora è un caso da risolvere.

Chi è il boss della ‘Ndrangheta Morabito?

La primula rossa è il narcos di origini calabresi, trasferito in Sud America da circa 10 anni con l’arresto avvenuto nel 2017 – pinzato in un hotel mentre si godeva la sua vita a cinque stelle.

Latitante da 25 anni il suo arresto lo portava ad una condanna di circa 30 anni da scontare, non solo per associazione mafiosa ma anche per un traffico di cocaina dall’Italia.

Imparentato con “U Tiradrittu”, il noto boss Giuseppe Morabito e “Gli scassaporte” – Domenico Leo e Giovanni Morabito.

L’estrazione e l’evasione dal carcere

E’ evaso dal carcere di Montevideo – Uruguay – mentre si trovava in attesa per la definizione della sua estradizione in Italia.

Il Ministero dell’Interno Uruguayano ha divulgato la notizia, dopo che si sono perse le tracce del boss, divulgando un numero di telefono utile per chi avesse notizie o lo avvistasse in queste ore cruciali dove le ricerche sono serrate.