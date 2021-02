Rocco Casalino al Grande Fratello VIP? Arriva l’annuncio ufficiale

Il consulente politico farà il suo ingresso nel reality show condotto da Alfonso Signorini? Ecco tutta la verità.

Il portavoce del Presidente del Consiglio uscente torna alla sua vita e chiarisce la sua posizione attuale.

Secondo alcune indiscrezioni, entrerà al Grande Fratello VIP 5. Dopo la diffusione del rumors, Casalino ha voluto fare un annuncio ufficiale.

Rocco Casalino attapirato da Striscia La Notizia

Nella puntata di ieri sera del tg satirico di Antonio Ricci, lo spin doctor è stato raggiunto dall’inviato Valerio Staffelli.

Striscia la Notizia ha voluto consegnare a Rocco Casalino il Tapiro d’Oro.

Ai microfoni di Valerio Staffelli, Casalino ha smentito di aver telefonato al Movimento 5 Stelle, per convincere i colleghi a votare contro il governo Draghi:

“Ho ricevuto trecento chiamate, ma non rispondo a nessuno.”

Rocco va oltre la politica e parla anche di una delle indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni e che vorrebbero tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP.

Il portavoce di Conte al Gf Vip

Rocco Casalino è stato concorrente della prima edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi nel lontano 2000.

Dopo il suo ingresso in politica, questo particolare evento del suo passato non ha fatto altro che riemergere e far discutere.

Ora che Rocco Casalino cesserà il suo incarico di spin doctor, sono in molti a volere il suo ritorno nei reality show e in particolare al Grande Fratello Vip.

Ed è stato proprio questa la domanda più attesa di Valerio Staffelli, alla quale Casalino ha risposto:

“Mai al Grande Fratello Vip”

L’annuncio è ufficiale. Casalino non sarà tra i concorrenti di quest’edizione del Grande Fratello Vip, ma chissà che non cambi idea.