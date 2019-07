Scomparsa Rocco Acocella, dall’Atlantico un segnale di emergenza: 5 Paesi mobilitati nelle ricerche

Rocco Acocella è lo skipper scomparso nel nulla nell’Atlantico e ora si teme il peggio: 5 Paesi si mobilitano per ritrovarlo

Rocco Acocella è lo skipper che ha fatto perdere le sue tracce mentre navigava sull’Atlantico e non è possibile escludere alcuna ipotesi. Cosa gli è successo?

La scomparsa dello skipper salernitano

Lo skipper e nota guida internazionale di 32 anni è salpato il 17 giugno per effettuare una solitaria all’interno della sua imbarcazione – un trimarano di otto metri di nome Trinavis battente bandiera inglese.

Entro il 29 giugno sarebbe dovuto arrivare a Barranquilla per poi proseguire all’Ecuador e attivare la sua professione di guida per un noto tour operator.

Come si evince da FanPage, il ragazzo ha inviato una segnalazione di emergenza in data 22 giugno alle ore 19.31 con coordinate che aiutano le varie imbarcazioni impegnate nelle ricerche – nel suo ritrovamento.

I familiari sono in contatto costante con la Farnesina:

“non ci sono informazioni utili ma tutta l’area viene pattugliata per la ricerca”

L’ultimo contatto è stato quello con la mamma il 17 giugno, descrivendolo un ragazzo attento, competente e sempre in contatto con la famiglia per comunicare i suoi spostamenti.

La mobilitazione di 5 Paesi per le ricerche

Ora l’impegno per il ritrovamento del ragazzo si è esteso e sono cinque i Paesi che si sono accordati con le ambasciate italiane, prendendo parte alle ricerche: Colombia, Costarica, Nicaragua, Panama e Venezuela.

Una corsa contro il tempo per capire se il ragazzo si trovi ancora a bordo della sua imbarcazione o sia in balia delle onde: nessuna pista, purtroppo, viene esclusa in questi casi.