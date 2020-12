E’ morto Roberto Villotta di Fossalta di Portogruaro. Il Covid lo ha portato via a 40 anni dopo che gli avevano diagnosticato un tumore.

A Roberto era stato diagnosticato un tumore, ma è morto a causa delle complicazioni del coronavirus.

Vinto dal covid

Stava combattendo più di un aggressore, Roberto Villotta, un imprenditore

pubblicitario di Fossalta di Portogruaro. Nel suo territorio era piuttosto noto, non solo per l’impegno che metteva nella sua attività, ma anche per l’impegno personale investito in molti eventi pubblici.

Aveva scritto agli amici una volta arrivato il momento critico:

“Mi stanno intubando, è dura”.

E’ deceduto in ospedale a 40 anni di covid, stroncato da una malattia che alla fine, non gli ha dato scampo. Villotta aveva già avuto la sua dose di problemi di salute quando gli è stato diagnosticato un tumore. Una condizione dalla quale sembrava si stesse riprendendo. Il suo stato di salute è peggiorato quando è rimasto contagiato dal coronavirus.

Il quarantenne era arrivato in ospedale all’inizio di dicembre, ora a dare la notizia del suo decesso è la Nuova di Venezia che ha spiegato come nel corso degli ultimi giorni lo stato di salute di Roberto fosse andato via via peggiorando.

I polmoni hanno ceduto

Villotta quando si è reso conto che la situazione andava peggiorando ha scritto ai suoi amici, per manifestare quelli che erano i suoi timori.

Villotta all’inizio sembrava stare meglio al punto di essere ormai negativizzato. Il peggioramento è scaturito dalla compromissione dei suoi polmoni intaccati dal virus.

A seguito del suo stato i medici hanno ritenuto più idoneo trasferirlo nel reparto di Terapia intensiva a San Donà.

Purtroppo Roberto, come riportato anche dalla Stampa, ieri pomeriggio all’età di 40 anni è morto, ucciso dal coronavirus.

Sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Roberto che sono apparsi sui social quando la notizia della sua morte si è diffusa.