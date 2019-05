Roberto Vecchioni, la figlia Francesca lesbica, il coming out a distanza di anni: “Società ancora chiusa”

Ho visto gente con due lauree buttare fuori di casa figli omosessuali. Emergono verità scottanti su Francesca Vecchioni e la sua sessualità

A lungo ha lottato contro una specie di coming out rovesciato: non aveva tanto paura di dire di essere omosessuale, quanto di essere figlia di Roberto Vecchioni. Le sembrava di prendere meriti non suoi. Per cui stava lontana dalla ribalta e lavorava, defilata nel campo finanziario.

Nel 2012, Francesca Vecchioni ha deciso di iniziare le sue battaglie. E’ stata coraggiosamente la prima italiana ad apparire sulla copertina di un giornale per nuclei familiari con la compagna e le due gemelline concepite con una fecondazione assistita, e produce i Diversity Media Awards.

Roberto Vecchioni, la figlia e la difficoltà della vita da mamma lesbica

Francesca si apre alle pagine del Corriere della Sera e confessa il lato difficoltoso della vita di mamma omosessuale:

“Ho studiato tutta la letteratura scientifica sull’omogenitorialità. Oggi Nina e Cloe hanno sette anni, sono serene, da quando guardo il mondo attraverso i loro occhi, lo capisco meglio”.

Francesca e Alessandra si sono lasciate qualche tempo fa in rapporti sereni, nonostante l’evidente timore del genitore non riconosciuto legalmente. Solo uno dei tanti momenti difficili per due mamme.

Francesca racconta che durante il parto la sua compagna è stata addirittura allontanata:

“Al pronto soccorso, quando mi si sono rotte le acque, non volevano far passare Alessandra. Siamo entrate di forza (…). è fondamentale che la società ti dia una mano, perciò ogni opera di sensibilizzazione è preziosa”.

Nonostante i tanti ostacoli che ha dovuto affrontare, la sua non è stata una gioventù difficile. Dice di essere stata fortunata perché ha un padre e una madre dotati di intelligenza emotiva.

Davanti a un figlio omosessuale, conta esclusivamente l’apertura mentale: fa l’esempio di due professori con lauree gettare fuori di casa i figli gay e genitori umilissimi abbracciarli.

Raggiungere la felicità è possibile solo grazie all’amore

Il più grande desiderio del genitore è che il figlio raggiunga il massimo apice della sua felicità.

Poi racconta il suo coming out, dicendo che le è stato estorto da suo padre. Frequentava l’Università e con lui e sua mamma non trovava il coraggio.

Il padre le aveva chiesto se si drogasse o fosse andata in galera. Appena gli disse che stava con una donna, il padre tirò un sospiro di sollievo. Pensava che fosse successo qualcosa a sua figlia di grave.