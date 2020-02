Roberto Speranza, il Ministro della Salute: “L’Italia è più forte del virus”

Roberto Speranza, il Ministro della Salute è nettamente ottimista sul coronavirus e sa che l’Italia è più forte. Ecco le sue parole.

Il coronavirus sta mettendo in ginocchio tutto il Paese ma il ministro Roberto Speranza parla di ottimismo e del fatto che tutta la popolazione sia più forte di tutto questo.

Il Ministro della Salute sul coronavirus

Il Ministro della Salute evidenzia di come l’Italia sia molto più forte di questo virus che ci sta mettendo in ginocchio:

“i primi riscontri evidenziano che si sono sviluppati due focolai, che sembravano distinti poi connessi”

In una informativa della Camera il Ministro mette in luce che non sia il momento di certi localismi, ma di una grande collaborazione istituzionale che è fondamentale per combattere questo virus e questa annosa situazione.

Il Ministro afferma:

“per me unità significa abbassare le bandierine di parte e privilegiare sempre ed inanzitutto gli interessi generali”

Continuando nel dire che si può uscire da questa situazione:

“ABBIAMO LAVORATO GOMITO A GOMITO CON I PRESIDENTI E GLI ASSESSORI DELLE NOSTRE REGIONI”

Molta fiducia nella comunità scientifica con tutti i provvedimenti:

“sarà decisivo il comportamento individuale di ognuno di noi. come seguire le regole di igiene e dell’iss fondamentali per vincere questa sfida”

Una linea che deve essere seguita anche in Parlamento con una sinergia costituzionale, con le responsabilità e con una linea corretta al fine di arrivare all’obiettivo comune: sconfiggere il virus