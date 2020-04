Roberto Poletti, chi è il conduttore di Unomattina? Carriera e curiosità

Chi è Roberto Poletti, il conduttore di Unomattina assieme alla giornalista Valentina Bisti, che sta presentando il programma da Milano

Scopriamo insieme tutti i segreti di Roberto Poletti, dagli esordi nel mondo del giornalismo alla pubblicazione di libri, dalla conduzione di varie rubriche fino ad arrivare a quella più importante su Rai1, dove attualmente è al timone di Unomattina assieme a Valentina Bisti.

Chi è Roberto Poletti

Nasce a Feltre, in provincia di Belluno, il 29 luglio del 1971, sotto il segno zodiacale del Leone. La sua carriera inizia nel 1991, quando esordisce come giornalista a L’Indipendente di Vittorio Feltri.

Dopo una parentesi politica, torna al giornalismo, divenendo editorialista di Libero. Per quanto riguarda la carriera televisiva, collabora con Antennatre/Telelombardia, mentre nel 2012 diviene inviato dalle piazze italiane del programma di Paolo Del Debbio Quinta colonna.

In occasione di Expo 2015, gli viene affidata la direzione della televisione dedicata a Milano e Expo dal nome Milano 2015. Nello stesso anno pubblica il suo libro “Salvini&Salvini – Il Matteo-Pensiero dall’A alla Z”.

Dal 2016 conduce su Radio Lombardia la trasmissione Magna Magna. Nel 2019 affianca la giornalista del Tg1 Valentina Bisti nella conduzione di “Unomattina”, sia nella versione estiva che in quella autunnale.

Durante l’emergenza sanitaria italiana scoppiata a causa della diffusione del Coronavirus, il conduttore decide di lasciare Roma e di condurre Unomattina da Milano, presso gli studi Rai di Corso Sempione. La sua collega, invece, rimane nello studio di Roma Saxa Rubra.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie riguardo la vita privata del conduttore di Unomattina. Non è noto neanche se sia fidanzato o single, in quanto non sono mai trapelate notizie di gossip riguardo le sue presunte liaison.

Poletti non è neanche particolarmente social. Non ha molti profili ufficiali e in quelli che possiede posta pochi dettagli relativi al suo intimo.